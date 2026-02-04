Maë Defays ‘A Deeper Ocean’ JASS CLUB PARIS Paris
Avec son dernier album A Deeper Ocean, la chanteuse, guitariste et autrice-compositrice Maë Defays nous emmène explorer les profondeurs de l’océan et nos émotions les plus poétiques.
À la croisée de la neo-soul, de la pop et du jazz, ses compositions invitent au voyage et puisent du côté de la Caraïbe. Sensible aux enjeux climatiques, elle affirme à travers son art, un lien profond à la nature.
Sur scène, Maë Defays nous plonge dans l’univers de ce premier album.
Maë Defays / voix, guitare
Sôra / chœurs
Mattias Di giusto / guitare
Alex Monfort / claviers
Denis Pitalua / basse
Basile Guégen / batterie
Maë Defays célèbre ses racines antillaises à travers une musique infusée par les rythmes afro-caribéens et ses influences latines !
Le samedi 28 mars 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
