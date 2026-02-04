Maë Defays ‘A Deeper Ocean’ JASS CLUB PARIS Paris

Maë Defays ‘A Deeper Ocean’ JASS CLUB PARIS Paris samedi 28 mars 2026.

Avec son dernier album A Deeper Ocean, la chanteuse, guitariste et autrice-compositrice Maë Defays nous emmène explorer les profondeurs de l’océan et nos émotions les plus poétiques.

À la croisée de la neo-soul, de la pop et du jazz, ses compositions invitent au voyage et puisent du côté de la Caraïbe. Sensible aux enjeux climatiques, elle affirme à travers son art, un lien profond à la nature.

Sur scène, Maë Defays nous plonge dans l’univers de ce premier album.

Maë Defays / voix, guitare

Sôra / chœurs

Mattias Di giusto / guitare

Alex Monfort / claviers

Denis Pitalua / basse

Basile Guégen / batterie

Maë Defays célèbre ses racines antillaises à travers une musique infusée par les rythmes afro-caribéens et ses influences latines !
Le samedi 28 mars 2026
de 21h30 à 22h30
Le samedi 28 mars 2026
de 19h30 à 20h30
payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/


