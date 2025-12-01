Maë Defays & Ludovic de Preissac Quintet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

Avec son quintet, formé notamment avec son père Olivier Defays et Ludovic Depreissac, elle explore un jazz souple et vivant.

Dans un répertoire écrit pour l’occasion, fait de chansons originales, sa voix claire se déploie autant en soliste qu’en instrument, se mêlant au saxophone et au piano pour tracer des lignes communes et sensibles.

Maë Defays / voix

Olivier Defays / saxophone

Ludovic de Preissac / piano

Solène Cairoli / contrebasse

Ronan Ristord / batterie

22h30

Jam session Jazz, animée par Jérémy Hinnekens Trio !

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

La musique de Maë Defays, autrice et compositrice, navigue entre soul et jazz avec une grande liberté.

Le samedi 27 décembre 2025

de 21h30 à 02h00

payant Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR Public jeunes et adultes.

