Maë Defays & Ludovic de Preissac Quintet / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

samedi 27 décembre 2025.
Avec son quintet, formé notamment avec son père Olivier Defays et Ludovic Depreissac, elle explore un jazz souple et vivant.
Dans un répertoire écrit pour l’occasion, fait de chansons originales, sa voix claire se déploie autant en soliste qu’en instrument, se mêlant au saxophone et au piano pour tracer des lignes communes et sensibles.
Maë Defays / voix
Olivier Defays / saxophone
Ludovic de Preissac / piano
Solène Cairoli / contrebasse
Ronan Ristord / batterie
22h30
Jam session Jazz, animée par Jérémy Hinnekens Trio !
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
La musique de Maë Defays, autrice et compositrice, navigue entre soul et jazz avec une grande liberté.
Le samedi 27 décembre 2025
de 21h30 à 02h00
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Public jeunes et adultes.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
