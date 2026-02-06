Maestria du Cirque Amar Parc des Expositions de Limoges Limoges

Maestria du Cirque Amar

Parc des Expositions de Limoges Boulevard Robert Schuman Limoges Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-13

fin : 2026-03-01

Camille Caplot présente le nouveau spectacle Maestria du Cirque Amar. Sous le chapiteau sang et or, vous pourrez profiter d’un moment magique face à des jongleurs, des équilibristes, des trapézistes, des clowns et des augustes dans l’univers du peintre et sculpteur Alexander Calder.

Réservations à la billetterie du cirque, tous les jours à partir de 10H30.

