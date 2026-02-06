Maestria du Cirque Amar Parc des Expositions de Limoges Limoges
Maestria du Cirque Amar Parc des Expositions de Limoges Limoges vendredi 13 février 2026.
Maestria du Cirque Amar
Parc des Expositions de Limoges Boulevard Robert Schuman Limoges Haute-Vienne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-13
Camille Caplot présente le nouveau spectacle Maestria du Cirque Amar. Sous le chapiteau sang et or, vous pourrez profiter d’un moment magique face à des jongleurs, des équilibristes, des trapézistes, des clowns et des augustes dans l’univers du peintre et sculpteur Alexander Calder.
Réservations à la billetterie du cirque, tous les jours à partir de 10H30.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Parc des Expositions de Limoges Boulevard Robert Schuman Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Maestria du Cirque Amar
L’événement Maestria du Cirque Amar Limoges a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Limoges Métropole