Maestro Le Colisée Biarritz

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10
2026-02-10
Spectacle d’improvisation, réunissant 12 improvisateur-ices, éliminés
au fil de la soirée par le public pour qu’il ne reste qu’un-e gagnant-e!
Par En Scène!
Evénement organisé par Le Rotary BABCB. .
Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 19 59 33
