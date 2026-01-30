Maestro Le Colisée Biarritz

Maestro

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Spectacle d’improvisation, réunissant 12 improvisateur-ices, éliminés

au fil de la soirée par le public pour qu’il ne reste qu’un-e gagnant-e!

Par En Scène!

Evénement organisé par Le Rotary BABCB. .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 19 59 33

English : Maestro

L’événement Maestro Biarritz a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Biarritz