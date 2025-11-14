Maestro réalisatrice Léa Fazer Tulle
Maestro réalisatrice Léa Fazer Tulle vendredi 14 novembre 2025.
Maestro réalisatrice Léa Fazer
Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Henri, un jeune acteur qui rêve de jouer dans Fast & Furious, se retrouve engagé dans le film de Cédric Rovère, monstre sacré du cinéma d’auteur. Les conditions de tournage ne sont pas tout à fait celles auxquelles il s’attendait…
Invités Françoise Etchegaray, Andy Gillet, Pascal Ribier. .
Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 19 56 08
English : Maestro réalisatrice Léa Fazer
German : Maestro réalisatrice Léa Fazer
Italiano :
Espanol : Maestro réalisatrice Léa Fazer
L’événement Maestro réalisatrice Léa Fazer Tulle a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze