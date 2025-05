MAEVA ALCAY (URBAN LATINO DANCE STUDIO) – Montpellier, 29 juin 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

MAEVA ALCAY (URBAN LATINO DANCE STUDIO) 32 Place Pablo Picasso Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Le dimanche 29 juin le Ninkasi et Urban Latino Dance Studio vous invitent pour un RDV très caliente ! Venez découvrir la Bachata, la danse latine la plus populaire du moment, avec une initiation 100% gratuite

Le dimanche 29 juin le Ninkasi et Urban Latino Dance Studio vous invitent pour un RDV très caliente ! Venez découvrir la Bachata, la danse latine la plus populaire du moment, avec une initiation 100% gratuite. Il n’est pas nécessaire de venir avec un ou une partenaire car nous tournons pendant le cours. Un cours débutant évolutif sera ensuite proposé par Rudy et Maeva (tarif 5€/pers. À régler directement aux professeurs) suivi d’une soirée 100% Bachata gratuite. Nous avons hâte de vous retrouver dans une ambiance caliente !

Urban Latino Dance studio est votre nouvelle école de danse spécialisée dans l’enseignement de la danse pour le public adultes. Venez découvrir nos disciplines: Bachata, Heels (talons), renfo stretch spécial danseurs, Dancehall, Afro,…. .

32 Place Pablo Picasso

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 22 91 31 83

English :

On Sunday June 29, the Ninkasi and Urban Latino Dance Studio invite you to a very caliente event! Come and discover Bachata, the most popular Latin dance of the moment, with a 100% free initiation

German :

Am Sonntag, den 29. Juni laden Sie das Ninkasi und das Urban Latino Dance Studio zu einem RDV très caliente ein! Entdecken Sie Bachata, den beliebtesten lateinamerikanischen Tanz der Gegenwart, mit einer 100% kostenlosen Einführung

Italiano :

Domenica 29 giugno, il Ninkasi e l’Urban Latino Dance Studio vi invitano a un evento molto caliente! Venite a scoprire la Bachata, il ballo latino più popolare del momento, con un’iniziazione 100% gratuita

Espanol :

¡El domingo 29 de junio, el Ninkasi y Urban Latino Dance Studio te invitan a un evento muy caliente! Ven a descubrir la Bachata, el baile latino más popular del momento, con una iniciación 100% gratuita

L’événement MAEVA ALCAY (URBAN LATINO DANCE STUDIO) Montpellier a été mis à jour le 2025-05-26 par 34 OT MONTPELLIER