Mafia Sofa Écuries de Baroja Anglet

Mafia Sofa

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Originaire de Capbreton dans les Landes, Mafia Sofa est un power trio de musique garage psychédélique. Fondé en 2022, le groupe se caractérise par des créations au son brut fusionnant des influences psychédéliques avec le garage rock, l’expérimental et le punk made in Landifornie. Le son distinctif se traduit par des guitares incisives, hypnotiques et des riffs accrocheurs, des lignes de basses répétitives, le tout soutenu par une section rythmique vagabonde et puissante. Les influences psychédéliques se manifestent à travers des textures sonores, des mélodies envoûtantes et des paroles cryptées, parfois directes. L’ensemble crée une atmosphère immersive et captivante. .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

