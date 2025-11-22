Magali Lafourcade à la BiLiPo Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris

Magali Lafourcade à la BiLiPo Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris samedi 22 novembre 2025.

Magistrate, ancienne juge d’instruction, Magali Lafourcade est

secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits

de l’Homme. Elle préside également le comité d’éthique et de déontologie

du Groupe Le Monde.

Elle vient nous présenter son livre, Démasculiniser la justice.

Symbolisée

par une femme digne et élégante, la Justice est vêtue d’un drapé

laissant entrevoir un genou, tenant un glaive dans une main et soulevant

une balance dans l’autre. Ses yeux sont bandés. Loin de l’idéal de

Justice, l’institution, elle, est aveugle aux inégalités de genre qui

structurent la société et se révèle impuissante à détecter et à corriger

les inégalités de genre qu’elle entretient.

Premier

paradoxe, puisqu’au-delà du symbole, l’institution s’est, depuis

plusieurs décennies, hyperféminisée, avec des promotions de magistrats

composées pour 80% de femmes.

Second

paradoxe, cette institution est celle à qui revient de dire le droit,

trancher les litiges, sanctionner les infractions, dans une République

qui prétend que l’égalité entre les femmes et les hommes est un acquis

du droit.

La

réalité est pourtant bien différente. En s’ouvrant à la façon dont

s’organise l’institution et se hiérarchise de l’intérieur, en dépassant

la lettre des textes pour observer comment les magistrats tranchent les

litiges sur les divorces, la garde des enfants, l’héritage, comment ils

sanctionnent les discriminations sexistes ou encore les violences faites

aux femmes, on aborde un continent invisible. Nombre de décisions et de

procédures se révèlent défavorables aux femmes, voire portent des

effets dévastateurs.

En

déplaçant le regard du terrain de la règle de droit, généralement

bilatéralisée, et donc censément neutre, à la façon dont l’institution

judiciaire la met en œuvre, bien souvent au détriment des femmes, de

leurs conditions de vie, de leur dignité ou encore de leurs perspectives

personnelles et professionnelles, il est ainsi possible de mettre au

jour les structures de domination au sein même d’une institution,

féminisée et censée appliquer le principe d’égalité, qui font que les

hommes et les femmes ne sont jamais tout à fait placés au même niveau.

Rencontre avec Magali Lafourcade autour de son ouvrage, Démasculiniser la justice.

Le samedi 22 novembre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit

Inscription obligatoire à partir du 21 octobre 2025 auprès de la bibliothèque par mail bilipo@paris.fr ou par téléphone 01.42.34.93.00

Public adultes.

Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-des-litteratures-policières +33142349300 bilipo@paris.fr