Magali Michaut en concert pour la sortie de l’album Prendre de la hauteur Théâtre de l’Echo Paris

Dans ce nouvel album, elle délaisse la vitesse du monde pour poser un regard tendre et lucide sur notre quotidien. Accompagnée de ses instruments fétiches, elle tisse des chansons qui ressemblent à des tableaux sonores, mêlant la précision scientifique de ses textes (on pense au titre Référentiel newtonien) à la chaleur d’une folk organique. Ce concert sera l’occasion d’entendre pour la première fois les arrangements riches de ce nouveau projet, où le violoncelle et les cuivres viennent souligner une voix claire et habitée.

Le choix du Théâtre de l’Écho, situé au cœur du 20e arrondissement, n’est pas anodin. Dans cette salle à taille humaine, la barrière entre l’artiste et son public s’efface pour laisser place à l’émotion pure. Entre mélancolie vaporeuse et envolées malicieuses, Magali Michaut y partagera ses réflexions sur le temps qui passe, ses racines et son besoin vital de s’extraire du tumulte urbain pour retrouver l’essentiel.

Après le succès de son premier opus Impressionniste, la chanteuse et musicienne Magali Michaut investit le cadre intimiste du Théâtre de l’Écho pour célébrer la sortie de son deuxième album, sobrement intitulé Prendre de la hauteur.



Ce concert de lancement n’est pas qu’une simple représentation ; c’est une invitation au voyage, un rendez-vous privilégié pour découvrir en live les contours d’une œuvre mûrie entre Paris, Cergy et Copenhague.

Le dimanche 12 avril 2026

de 18h00 à 20h00

payant

À partir de 12,95

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T18:00:00+02:00_2026-04-12T20:00:00+02:00

Théâtre de l’Echo 31 – 33 Rue des Orteaux 75020 Paris

https://www.billetreduc.com/spectacle/magali-michaut-concert-de-sortie-d-album-393829



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