Magali Ripoll en concert La Margelle Civray vendredi 16 janvier 2026.

Magali Ripoll en concert

La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray Vienne

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Magali Ripoll, chanteuse et musicienne, a accompagné de nombreux artistes sur scène tels que Charles Aznavour pendant de nombreuses années.

Elle a également sorti son album L’Amour des lamentations en 2016.

On la retrouve notamment chaque soir dans l’émission N’oubliez pas les paroles sur France 2.

Parcourant les routes de France accompagnée d’un musicien, elle propose un spectacle musical et interactif durant lequel, les reprises de chansons françaises et internationales laissent place à quelques-unes de ses compositions originales. .

