Magali Ripoll en concert Rue de Verdun Surgères

Magali Ripoll en concert

Rue de Verdun Castel park Surgères Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : Samedi 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Venez assister au concert de Magali Ripoll organisé par le comité des fêtes de Surgères.



Réservations sur

www.helloasso.com ou par téléphone.

Rue de Verdun Castel park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 11 98 90 cdf.surgeres@orange.fr

English :

Come and see Magali Ripoll in concert, organized by the Comité des fêtes de Surgères.



Reservations on

www.helloasso.com or by phone.

German :

Besuchen Sie das Konzert von Magali Ripoll, das vom Festkomitee von Surgères organisiert wird.



Reservierungen unter

www.helloasso.com oder per Telefon.

Italiano :

Venite a vedere Magali Ripoll in concerto, organizzato dal Comitato del Festival di Surgères.



Prenotazioni su

www.helloasso.com o per telefono.

Espanol :

Venga a ver a Magali Ripoll en concierto, organizado por el Comité del Festival de Surgères.



Reservas en

www.helloasso.com o por teléfono.

