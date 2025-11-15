Magali Ripoll en concert Rue de Verdun Surgères
Magali Ripoll en concert Rue de Verdun Surgères samedi 15 novembre 2025.
Magali Ripoll en concert
Rue de Verdun Castel park Surgères Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : Samedi 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Venez assister au concert de Magali Ripoll organisé par le comité des fêtes de Surgères.
Réservations sur
www.helloasso.com ou par téléphone.
Rue de Verdun Castel park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 11 98 90 cdf.surgeres@orange.fr
English :
Come and see Magali Ripoll in concert, organized by the Comité des fêtes de Surgères.
Reservations on
www.helloasso.com or by phone.
German :
Besuchen Sie das Konzert von Magali Ripoll, das vom Festkomitee von Surgères organisiert wird.
Reservierungen unter
www.helloasso.com oder per Telefon.
Italiano :
Venite a vedere Magali Ripoll in concerto, organizzato dal Comitato del Festival di Surgères.
Prenotazioni su
www.helloasso.com o per telefono.
Espanol :
Venga a ver a Magali Ripoll en concierto, organizado por el Comité del Festival de Surgères.
Reservas en
www.helloasso.com o por teléfono.
