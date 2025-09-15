Magalie Tronchet brise la glace Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

Magalie Tronchet brise la glace Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement vendredi 13 février 2026.

Magalie Tronchet brise la glace

Du vendredi 13 au samedi 14 février 2026 de 20h30 à 21h20.

Dimanche 15 février 2026 de 16h à 16h50. Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 12 EUR

Comédie au théâtre des Chartreux avec la Cie Parataxe.

Magalie est là pour rendre hommage à Jack, son grand amour tragiquement disparu lors du naufrage du Titanic. Du doux son de son mélodica, elle chante l’amour, pleure la mort et danse les émotions qui nous submergent certains soirs de désespoir. Mais peut-être qu’elle tentera aussi de se nourrir d’autres poissons de l’océan ? .

Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 50 18 90 info@theatredeschartreux.com

English :

Comedy at the Théâtre des Chartreux with Cie Parataxe.

German :

Komödie im Théâtre des Chartreux mit der Cie Parataxe.

Italiano :

Commedia al Théâtre des Chartreux con la Cie Parataxe.

Espanol :

Comedia en el Théâtre des Chartreux con la Cie Parataxe.

