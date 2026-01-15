Magalie Tronchet brise la glace 13005 MARSEILLE Marseille 5e Arrondissement
Magalie Tronchet brise la glace 13005 MARSEILLE Marseille 5e Arrondissement vendredi 20 mars 2026.
Magalie Tronchet brise la glace
Vendredi 20 mars 2026 de 20h30 à 0h. 13005 MARSEILLE 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-20 00:00:00
Date(s) :
2026-03-20
Magalie Tronchet brise la glace est un solo clown de et avec Zoé Bourdaud au théâtre Strapontin Marseille.Familles
Un solo clown de et avec Zoé Bourdaud. Magalie est là pour rendre hommage à Jack, son grand amour, tragiquement disparu lors du naufrage du Titanic.
Elle chantera très fort, dansera très fort et aimera très fort de son grand cœur de l’océan pour essayer de le retrouver.
Ou de se retrouver. .
13005 MARSEILLE 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 97 85 08 theatrestrapontin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Magalie Tronchet brise la glace is a clown solo by and with Zoé Bourdaud at the Théâtre Strapontin in Marseille.
L’événement Magalie Tronchet brise la glace Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille