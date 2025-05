Magasin éphémère Croix Rouge – Salle des fêtes Maurice Milcent L’Aiguillon-la-Presqu’île, 22 mai 2025 09:00, L'Aiguillon-la-Presqu'île.

Magasin éphémère Croix Rouge Salle des fêtes Maurice Milcent Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Début : 2025-05-22 09:00:00

fin : 2025-05-22 12:00:00

2025-05-22

Avant la pause estivale, notre magasin Croix-Rouge organise une ultime vente !

Locaux de la MJC à l’arrière de la salle Maurice Milcent.

Entrée possible par le hall de la salle des Fêtes.

Chaque achat soutient nos actions locales .

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 63 73 guy.albrecht@croix-rouge.fr

English :

Before the summer break, our Red Cross store is holding a final sale!

German :

Vor der Sommerpause organisiert unser Rotkreuz-Laden einen ultimativen Ausverkauf!

Italiano :

Prima della pausa estiva, il nostro negozio della Croce Rossa organizza una vendita finale!

Espanol :

Antes de las vacaciones de verano, ¡nuestra tienda de la Cruz Roja organiza una venta final!

L’événement Magasin éphémère Croix Rouge L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2025-05-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud