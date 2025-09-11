Magasin éphémère Croix Rouge MJC L’Aiguillon-la-Presqu’île

Magasin éphémère Croix Rouge MJC L’Aiguillon-la-Presqu’île jeudi 11 septembre 2025.

Magasin éphémère Croix Rouge

MJC Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11 09:00:00

fin : 2025-09-11 12:00:00

Date(s) :

2025-09-11

Reprise de la vente solidaire de la Croix Rouge à L’Aiguillon sur mer.

Locaux de la MJC à l’arrière de la salle Maurice Milcent.

Entrée possible par le hall de la salle des Fêtes.

Chaque achat soutient nos actions locales .

MJC Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 63 73 guy.albrecht@croix-rouge.fr

English :

Resumption of the Red Cross solidarity sale in L’Aiguillon sur mer.

German :

Wiederaufnahme des Solidaritätsverkaufs des Roten Kreuzes in L’Aiguillon sur mer.

Italiano :

Ripresa della vendita di solidarietà della Croce Rossa a L’Aiguillon sur mer.

Espanol :

Reanudación de la venta solidaria de la Cruz Roja en L’Aiguillon sur mer.

L’événement Magasin éphémère Croix Rouge L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud