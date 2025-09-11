Magasin éphémère Croix Rouge MJC L’Aiguillon-la-Presqu’île
Magasin éphémère Croix Rouge MJC L’Aiguillon-la-Presqu’île jeudi 11 septembre 2025.
Magasin éphémère Croix Rouge
MJC Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-11 09:00:00
fin : 2025-09-11 12:00:00
Date(s) :
2025-09-11
Reprise de la vente solidaire de la Croix Rouge à L’Aiguillon sur mer.
Locaux de la MJC à l’arrière de la salle Maurice Milcent.
Entrée possible par le hall de la salle des Fêtes.
Chaque achat soutient nos actions locales .
MJC Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 63 73 guy.albrecht@croix-rouge.fr
English :
Resumption of the Red Cross solidarity sale in L’Aiguillon sur mer.
German :
Wiederaufnahme des Solidaritätsverkaufs des Roten Kreuzes in L’Aiguillon sur mer.
Italiano :
Ripresa della vendita di solidarietà della Croce Rossa a L’Aiguillon sur mer.
Espanol :
Reanudación de la venta solidaria de la Cruz Roja en L’Aiguillon sur mer.
L’événement Magasin éphémère Croix Rouge L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud