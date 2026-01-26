Magasin éphémère Croix Rouge Entrée salle Maurice Milcent L’Aiguillon-la-Presqu’île
Magasin éphémère Croix Rouge
Entrée salle Maurice Milcent Avenue Amiral Courbet L'Aiguillon-la-Presqu'île Vendée
jeudi 5 février 2026
Magasin éphémère Croix Rouge
Entrée salle Maurice Milcent Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Début : 2026-02-05 09:00:00
fin : 2026-02-05 12:00:00
2026-02-05
Vente solidaire de la Croix Rouge à L’Aiguillon-sur-Mer.
VENTES CROIX-ROUGE OUVERTES À TOUS ! ?
Des petits prix pour tout le monde !
Pas besoin de justifier vos revenus.
Venez comme vous êtes… repartez avec de bonnes affaires !
Une démarche utile et responsable
Pas d’arnaque achats en toute confiance.
Écologique donnez une seconde vie aux objets.
Solidaire vos achats financent nos actions locales.
Acheter à la Croix-Rouge, c’est faire un geste pour soi, pour la planète et pour les autres ! .
+33 2 51 28 63 73 guyalbrecht67@gmail.com
English :
Red Cross solidarity sale in L’Aiguillon-sur-Mer.
