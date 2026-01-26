Magasin éphémère Croix Rouge Entrée salle Maurice Milcent L’Aiguillon-la-Presqu’île

Magasin éphémère Croix Rouge

Entrée salle Maurice Milcent Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Début : 2026-02-05 09:00:00

fin : 2026-02-05 12:00:00

2026-02-05

Vente solidaire de la Croix Rouge à L’Aiguillon-sur-Mer.

VENTES CROIX-ROUGE OUVERTES À TOUS ! ?

Des petits prix pour tout le monde !

Pas besoin de justifier vos revenus.

Venez comme vous êtes… repartez avec de bonnes affaires !

Une démarche utile et responsable

Pas d’arnaque achats en toute confiance.

Écologique donnez une seconde vie aux objets.

Solidaire vos achats financent nos actions locales.

Acheter à la Croix-Rouge, c’est faire un geste pour soi, pour la planète et pour les autres ! .

Entrée salle Maurice Milcent Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 63 73 guyalbrecht67@gmail.com

English :

Red Cross solidarity sale in L’Aiguillon-sur-Mer.

