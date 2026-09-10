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AGENDA · L'Aiguillon-la-Presqu'île

Magasin éphémère Croix Rouge Entrée salle Maurice Milcent L’Aiguillon-la-Presqu’île

jeudi 10 septembre 2026 · Entrée salle Maurice Milcent · L'Aiguillon-la-Presqu'île

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Entrée salle Maurice Milcent
Adresse
Avenue Amiral Courbet
Ville
85460 L'Aiguillon-la-Presqu'île
Département
Vendée
Tarif

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Magasin éphémère Croix Rouge

Entrée salle Maurice Milcent Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 09:00:00
fin : 2026-09-10 12:00:00

Date(s) :
2026-09-10

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Entrée salle Maurice Milcent Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 63 73  ul.lucon@croix-rouge.fr

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English :

Red Cross solidarity sale in L’Aiguillon-sur-Mer.

L’événement Magasin éphémère Croix Rouge L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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