Magasin éphémère Croix Rouge Entrée salle Maurice Milcent L’Aiguillon-la-Presqu’île

Informations pratiques

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Magasin éphémère Croix Rouge

Entrée salle Maurice Milcent Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 09:00:00

fin : 2026-09-10 12:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Vente solidaire de la Croix Rouge à L’Aiguillon-sur-Mer.

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Des petits prix pour tout le monde !

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Entrée salle Maurice Milcent Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 63 73 ul.lucon@croix-rouge.fr

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English :

Red Cross solidarity sale in L’Aiguillon-sur-Mer.

L’événement Magasin éphémère Croix Rouge L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud