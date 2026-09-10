Magasin éphémère Croix Rouge Entrée salle Maurice Milcent L’Aiguillon-la-Presqu’île
jeudi 10 septembre 2026 · Entrée salle Maurice Milcent · L'Aiguillon-la-Presqu'île
Informations pratiques
L’Aiguillon-la-Presqu’île
Magasin éphémère Croix Rouge
Entrée salle Maurice Milcent Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 09:00:00
fin : 2026-09-10 12:00:00
Date(s) :
2026-09-10
Vente solidaire de la Croix Rouge à L’Aiguillon-sur-Mer.
VENTES CROIX-ROUGE OUVERTES À TOUS.
Des petits prix pour tout le monde !
Pas besoin de justifier vos revenus.
Venez comme vous êtes… Repartez avec de bonnes affaires !
Une démarche écoresponsable.
Solidaire vos achats financent nos actions locales.
Acheter à la Croix-Rouge, c’est faire un geste pour soi, pour la planète et pour les autres ! .
Entrée salle Maurice Milcent Avenue Amiral Courbet L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 63 73 ul.lucon@croix-rouge.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Red Cross solidarity sale in L’Aiguillon-sur-Mer.
L’événement Magasin éphémère Croix Rouge L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
À voir aussi à L'Aiguillon-la-Presqu'île (Vendée)
- Point d’observation, Les oiseaux migrateurs de la Belle Henriette Passerelle L’Aiguillon-la-Presqu’île 12 septembre 2026
- Rassemblement de voitures anciennes L’Aiguillon-la-Presqu’île 13 septembre 2026
- Journées du Patrimoine, Les oiseaux migrateurs de la Pointe de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île 19 septembre 2026
- Sortie nature, balade cyclo-ornitho Mairie de la Faute-sur-Mer L’Aiguillon-la-Presqu’île 19 septembre 2026
- Balade nature à la Pointe de l’Aiguillon, Pointe de l’Aiguillon, L’Aiguillon-la-Presqu’île 19 septembre 2026