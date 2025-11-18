Magasin Éphémère du Café Poussette à La Ruche L’Auberge qui relie Auberge La Ruche Aouste-sur-Sye

Magasin Éphémère du Café Poussette à La Ruche L’Auberge qui relie

Auberge La Ruche 21 rue de la gare Aouste-sur-Sye Drôme

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-22

2025-11-18

Une semaine solidaire et festive, entre recyclage, musique, et saveurs d’automne — pour tisser du lien, réinventer le quotidien et faire vivre la création locale. Fringuerie solidaire. Espace jeux. Contes et concert le samedi !

Auberge La Ruche 21 rue de la gare Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 25 48 73 cafepoussette@proton.me

English :

A week of solidarity and festivities, with recycling, music and autumnal flavours? to forge links, reinvent everyday life and bring local creativity to life. Solidarity roofing. Games area. Storytelling and concert on Saturday!

German :

Eine solidarische und festliche Woche zwischen Recycling, Musik und herbstlichen Köstlichkeiten ? um Beziehungen zu knüpfen, den Alltag neu zu erfinden und das lokale Kunstschaffen zu fördern. Solidarische Fringuerie (Fringuerie solidaire). Bereich für Spiele. Märchen und Konzert am Samstag!

Italiano :

Una settimana di solidarietà e di festa, tra riciclo, musica e sapori autunnali, per creare legami, reinventare la vita quotidiana e dare vita alla creatività locale. Tettoia della solidarietà. Area giochi. Sabato, narrazione e concerto!

Espanol :

Una semana solidaria y festiva, con reciclaje, música y sabores otoñales, para forjar vínculos, reinventar la vida cotidiana y dar vida a la creatividad local. Techo solidario. Zona de juegos. Cuentacuentos y concierto el sábado

