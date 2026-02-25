Magasin éphémère le p’tit bazar boulevard Remy Roure Romans-sur-Isère
Magasin éphémère le p’tit bazar boulevard Remy Roure Romans-sur-Isère vendredi 27 février 2026.
Magasin éphémère le p’tit bazar
boulevard Remy Roure Lycée du Dauphiné Romans-sur-Isère Drôme
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-28
2026-02-27
Dans le cadre des portes ouvertes, des élèves de Terminales organisent une expovente de créateurs Drômois accompagnée d’une friperie. Les bénéfices seront reversés à l’association les Blouses Roses de Valence.
boulevard Remy Roure Lycée du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 93
English :
As part of their Open House program, students in their final year of high school are organizing an exhibition of Drôme designers, accompanied by a thrift shop. Profits will be donated to the Blouses Roses association in Valence.
L’événement Magasin éphémère le p’tit bazar Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-23 par Valence Romans Tourisme