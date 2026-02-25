Magasin éphémère le p’tit bazar boulevard Remy Roure Romans-sur-Isère

Magasin éphémère le p’tit bazar

boulevard Remy Roure Lycée du Dauphiné Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-28

2026-02-27

Dans le cadre des portes ouvertes, des élèves de Terminales organisent une expovente de créateurs Drômois accompagnée d’une friperie. Les bénéfices seront reversés à l’association les Blouses Roses de Valence.

boulevard Remy Roure Lycée du Dauphiné Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 93

English :

As part of their Open House program, students in their final year of high school are organizing an exhibition of Drôme designers, accompanied by a thrift shop. Profits will be donated to the Blouses Roses association in Valence.

