Magdalena Abakanowicz, La trame de l’existence Musée Bourdelle PARIS jeudi 20 novembre 2025.

Artiste majeure de la scène polonaise du 20ème siècle, Magdalena Abakanowicz (1930-2017) a connu dès son plus jeune âge la guerre, la censure et les privations instaurées par le régime communiste. Elle a livré des sculptures et des œuvres textiles immersives, poétiques, parfois inquiétantes, souvent politiques. Inspirée par le monde organique, par la sérialité et la monumentalité, sa création possède une puissance et une présence indéniables, en résonance avec les problématiques contemporaines – environnementales, humanistes, féministes.

Radicale et pionnière, l’œuvre d’Abakanowicz a été régulièrement exposée à l’étranger, des États-Unis au Japon en passant par l’Europe, et plus récemment à la Tate Modern de Londres et au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Le musée Bourdelle présente la première grande exposition monographique dédiée à l’artiste en France, offrant des clés de lecture biographiques et politiques à travers un parcours chrono-thématique de 80 ensembles – 40 installations sculptées, 12 œuvres textiles, dessins et photographies. Dans les 600m² de l’aile Portzamparc, dont les murs de bétons ont été rénovés pour l’occasion, l’exposition met l’accent sur sa production sculpturale monumentale, afin de redonner à l’artiste sa place parmi les grands sculpteurs du 20e siècle.

Le sous-titre de l’exposition, « la trame de l’existence », associe deux termes employés par l’artiste pour définir son oeuvre. Elle considérait le tissu comme l’organisme élémentaire du corps humain, marqué par les aléas de son destin.

Fruit d’un travail de trois années, le projet bénéficie du soutien actif de la Fondation Marta Magdalena Abakanowicz Kosmowska et Jan Kosmowski (Varsovie), de l’Institut polonais et de l’Institut Adam Mickiewicz. Les principaux prêteurs sont la Fondation Marta Magdalena Abakanowicz Kosmowska et Jan Kosmowski de Varsovie, la Fondation Toms Pauli de Lausanne, le Musée central des Textiles de Lódź, la Tate Modern de Londres, le Musée national de Wrocław et le Musée d’art moderne de Paris.

Artiste polonaise pionnière dans la sculpture contemporaine et dans l'art textile, Magdalena Abakanowicz (1930-2017) a réalisé des œuvres puissantes, politiques et monumentales malgré la censure du régime communiste polonais.

Du jeudi 20 novembre 2025 au dimanche 12 avril 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

payant

De 10 à 12 euros.

Tout public.

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS