Magdalena Cumbia, Vallenato & Salsa Latté Marseille 2e Arrondissement

Magdalena Cumbia, Vallenato & Salsa

Samedi 4 avril 2026 à partir de 21h30. Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 21:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Avec un répertoire composé de la cumbia, la salsa et le vallenato, Magdalena captive les spectateurs avec une énergie contagieuse.

Plongez au cœur de l’âme vibrante de la musique latine avec Magdalena, une formation 100% féminine.

Inspirées par les rythmes originaires des rives du fleuve Magdalena, qui traverse la Colombie, chaque performance est une célébration de la diversité et de la force féminine.

Avec un répertoire composé de la cumbia, la salsa et le vallenato, Magdalena captive les spectateurs avec une énergie contagieuse. Héritières de divers horizons, nos six musiciennes viennent de Colombie, du Chili et de la France. Ensemble, Magdalena transporte le public dans un voyage musical en Amérique Latine.



Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective ! Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20). Pour le concert seul, la réservation n’est pas nécessaire. .

Latté 16 Rue De l’Evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 33 19 20 latteclubevent@gmail.com

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English :

With a repertoire featuring cumbia, salsa and vallenato, Magdalena captivates audiences with contagious energy.

L’événement Magdalena Cumbia, Vallenato & Salsa Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille