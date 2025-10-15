Magec / the Desert Théâtre Public de Montreuil Montreuil

Magec / the Desert Théâtre Public de Montreuil Montreuil mercredi 15 octobre 2025.

Du Sahara aux steppes d’Asie centrale, Magec / the Desert explore les grands déserts du monde pour en révéler les rythmes et les lois. Une réflexion sensorielle et poétique sur la grandeur de la nature qui s’offre à nous à condition qu’on lui accorde une place à sa mesure.

Dans un monde dominé par l’ambition individuelle et où règne le bourdonnement incessant de la technologie, la montagne, le désert et la mer demeurent des présences indomptables – des espaces dont l’immensité et la force dissolvent les certitudes humaines. Accompagné par six interprètes, le chorégraphe marocain basé à Bruxelles Radouan Mriziga déploie une création polyphonique autour de ces vastes espaces. Mêlant musique, texte et mouvement inspirés par les cultures autochtones, ils et elles interrogent notre rapport anthropocentrique au monde.

Spectacle mis en scène par Radouan Mriziga

Du mercredi 15 octobre 2025 au samedi 18 octobre 2025 :

payant

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Théâtre Public de Montreuil 10 place Jean-Jaurès 93100 Montreuil

https://theatrepublicmontreuil.com/magec-the-desert +33148704890 https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil?locale=fr_FR https://www.facebook.com/TheatrePublicMontreuil?locale=fr_FR