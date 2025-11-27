Magellan d’après Stefan Zweig au théâtre du Funambule Montmartre Le Funambule Montmartre Paris

« Donnez-moi une flotte et je ferai le tour de la terre en allant de l’est à l’ouest. »

Adapté du roman de Stefan Zweig, voici le destin hors du commun de Fernão de Magalhães, premier navigateur à avoir accompli le tour du monde par la mer. Parti en 1519, son expédition, décimée par les mutineries, les tempêtes et la famine, reviendra victorieuse trois ans plus tard. Entre fausses cartes et mers inconnues, Magellan découvre le détroit qui porte aujourd’hui son nom et traverse l’immensité du Pacifique, ouvrant une nouvelle ère d’exploration. Son voyage, autant quête de gloire que lutte pour la survie, bouleversera à jamais la perception du monde.

Du 27 novembre au 1er février

Du jeudi au samedi à 19h ou 21h selon les semaines

Les dimanches à 20h

Relâches : 4 et 25 décembre, 1er janvier

Du jeudi 27 novembre 2025 au jeudi 01 janvier 2026 :

payant Public jeunes et adultes. Jusqu’à 53 ans.

Date(s) :

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

