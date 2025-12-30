MAGELLAN LE FUNAMBULE MONTMARTRE Paris

MAGELLAN Début : 2026-01-08 à 21:00. Tarif : – euros.

MAGELLANDonnez-moi une flotte et je ferai le tour de la terre en allant de l’est à l’ouest.Adapté du roman de Stefan Zweig, voici le destin hors du commun de Fernão de Magalhães, premier navigateur à avoir accompli le tour du monde par la mer. Parti en 1519, son expédition, décimée par les mutineries, les tempêtes et la famine, reviendra victorieuse trois ans plus tard. Entre fausses cartes et mers inconnues, Magellan découvre le détroit qui porte aujourd’hui son nom et traverse l’immensité du Pacifique, ouvrant une nouvelle ère d’exploration. Son voyage, autant quête de gloire que lutte pour la survie, bouleversera à jamais la perception du monde.Auteurs : Thibaut Large et Aurélien Pornet (d’après Stefan Zweig, traduction Alzir Hella)Mise en scène : Claire BoustAvec : Etienne Destombes, Alexandre Dissoubray, Thibaut Large, Grégory Mitchell et Aurélien PornetProduction : Compagnie 1123Durée : 1h20PRESSELeur interprétation, incarnée avec une intensité rare et portée par un rythme soutenu, captive le public du début à la fin. Ils nous offrent un grand voyage historique, une fresque humaine, un hommage vivant à la plume de Stefan Zweig. Expérience immersive, vibrante, à découvrir absolument. Arts Culture EvasionsUne plongée théâtrale vibrante qui honore autant la littérature, l’aventure que l’Histoire. Une troupe engagée qui offre une traversée d’une belle intensité où le temps file à grande vitesse. 20h30 Lever de rideauLa mise en scène est remarquable. Culture Tops Un spectacle étonnant par son caractère immersif. Blog de PhacoLeur énergie est contagieuse et on en apprend beaucoup sur l’homme et ses équipiers. La MuseLa mise en scène sobre mais efficace de Claire Boust et le talent d’une très jeune troupe de cinq comédiens exaltés, l’énergie incroyable qu’ils dégagent nous font revivre l’épopée oubliée de ces équipages de marins décimés par les tempêtes, la maladie, la famine et de nombreuses mutineries. VSDUne fresque humaine menée tambour battant, vivifiante comme une bourrasque ! Que faire à Paris

LE FUNAMBULE MONTMARTRE 53 rue des Saules 75018 Paris 75