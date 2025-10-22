Magellan, un voyage qui changea le monde Musée National de la Marine / Palais de Chaillot Paris

Magellan, un voyage qui changea le monde Musée National de la Marine / Palais de Chaillot Paris mercredi 22 octobre 2025.

Une odyssée maritime fondatrice

En 1519, Fernand de Magellan quitte Séville à la tête d’une flotte de cinq navires et de 237 hommes. Son objectif : rallier les îles aux Épices par l’ouest en franchissant un passage inconnu à travers le continent américain. Trois ans plus tard, une poignée de survivants revient après avoir accompli le tout premier tour du monde par la mer. L’exposition retrace cette odyssée fondatrice, depuis les motivations géopolitiques jusqu’aux conséquences humaines et historiques, en s’appuyant sur la série animée L’Incroyable périple de Magellan (Arte / Camera Lucida).

Une immersion scénographique au cœur du voyage

Guidé par Antonio Pigafetta, chroniqueur de l’expédition, le visiteur revit les grandes étapes du voyage dans un parcours immersif jalonné de projections géantes, de décors évocateurs et de récits incarnés. La scénographie met en lumière les tensions, les violences, mais aussi les découvertes et l’émerveillement, tout en posant un regard contemporain sur les représentations du monde à la Renaissance. Un voyage sensoriel et intellectuel, qui interroge l’héritage laissé par Magellan et les résonances de son aventure aujourd’hui.

Magellan, le parcours de l’exposition

Grâce à une mise en scène spectaculaire conçue avec Camera Lucida, Lucid Realities, l’exposition propose une plongée accessible à tous publics, du passionné d’histoire au jeune curieux. À travers une trentaine de modules audiovisuels, cartes animées et témoignages d’experts, elle invite à redécouvrir le premier tour du monde sous un jour nouveau, en résonance avec les enjeux contemporains du voyage, de la mondialisation et des représentations coloniales.

Du 22 octobre 2025 au 1er mars 2026, plongez dans l’une des plus grandes épopées maritimes de l’histoire, à travers une exposition immersive mêlant narration, projections monumentales et dessins d’animation. Cinq siècles après la première circumnavigation, le musée vous embarque au cœur du périple de Magellan, entre découverte, exploits et zones d’ombre.

Du mercredi 22 octobre 2025 au dimanche 01 mars 2026 :

jeudi

de 11h00 à 22h00

lundi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Musée National de la Marine / Palais de Chaillot 17 Place du Trocadéro 75016 Paris