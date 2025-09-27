Maggy Bolle en concert La Passerelle Nouaillé-Maupertuis

Maggy Bolle en concert La Passerelle Nouaillé-Maupertuis samedi 27 septembre 2025.

La Passerelle 1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

En marge du showbiz à paillettes, l’auteure-compositrice interprète, guitare à la main, nous transporte avec malice dans un univers tendre et décalé de chansons réalistes et décapantes. Chanter tout haut ce que tout le monde pense tout bas Maggy Bolle trimballe ses chansons burlesco-comiques depuis près de dix ans et propose un spectacle qui ravive à grands éclats de rire les plus belles heures du café-théâtre !

1è partie locale Les Miladies, un groupe de l’école de musique intercommunale des Vallées du Clain au répertoire féministe et engagé. Concert festif debout. Conseillé dès 14 ans. Durée 2h30 env. avec entracte. .

La Passerelle 1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine

