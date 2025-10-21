MAGIC ACADEMY Pérols

MAGIC ACADEMY Pérols mardi 21 octobre 2025.

MAGIC ACADEMY

ZAC Fenouillet Pérols Hérault

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-22 2025-10-25 2025-10-28 2025-10-31 2025-11-01

Une aventure magique et musicale à travers le temps !

Loréane, jeune sorcière en devenir et étudiante à l’académie de magie, libère un jour par erreur un démon qui était enfermé dans un vase. Face à cette menace grandissante, ses professeurs trouvent une ancienne prophétie révélant que seule notre héroïne, alliée à deux autres sorcières, pouvait détruire ce démon.

Face à cette menace grandissante, ses professeurs trouvent une ancienne prophétie révélant que seule notre héroïne, alliée à deux autres sorcières, pouvait détruire ce démon.

Alors qu’elle part en quête pour trouver les deux autres sorcières pouvant l’aider à sauver les étudiants de l’académie de magie, Loréane va découvrir qu’elle a le pouvoir de voyager dans le temps, et va devoir aller les chercher en 1693 et en 2112 !

Accompagnée de Yoda, la sorcière du passé et de P3, la sorcière du futur, va-t-elle réussir à retourner dans son époque ? Le pouvoir des trois va-t-il parvenir à vaincre le démon ?

Amitié et courage se mêlent dans ce spectacle musical, à travers les époques, plein de références magiques, avec ces trois gentilles sorcières qui partent à l’aventure.

Un spectacle à partir de 3 ans .

ZAC Fenouillet Pérols 34470 Hérault Occitanie +33 4 34 48 05 45

English :

A magical, musical adventure through time!

One day, Loréane, a young witch in the making and a student at the magic academy, mistakenly releases a demon locked in a vase. Faced with this growing threat, her teachers find an ancient prophecy revealing that only our heroine, allied with two other witches, can destroy the demon.

German :

Ein magisches und musikalisches Abenteuer durch die Zeit!

Loréane, eine junge aufstrebende Hexe und Schülerin der Zauberakademie, befreit eines Tages aus Versehen einen Dämon, der in einer Vase eingesperrt war. Angesichts der wachsenden Bedrohung finden ihre Lehrer eine alte Prophezeiung, die besagt, dass nur unsere Heldin im Verbund mit zwei anderen Hexen den Dämon vernichten kann.

Italiano :

Un’avventura magica e musicale attraverso il tempo!

Un giorno Loréane, giovane strega in erba e studentessa dell’accademia di magia, libera per errore un demone chiuso in un vaso. Di fronte a questa crescente minaccia, i suoi insegnanti trovano un’antica profezia che rivela che solo la nostra eroina, alleata con altre due streghe, può distruggere il demone.

Espanol :

Una aventura mágica y musical a través del tiempo

Un día, Loréane, una joven bruja en ciernes y alumna de la academia de magia, libera por error a un demonio que estaba encerrado en un jarrón. Ante esta amenaza creciente, sus profesores encuentran una antigua profecía que revela que sólo nuestra heroína, aliada con otras dos brujas, puede destruir al demonio.

