MAGIC BOYS SHOW EXCLUSIF (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde

La troupe Magic Boys proposera un show visuel, sensuel et rythmé, mêlant danse chorégraphiée, performance scénique et séduction assumée.

Composée d’artistes charismatiques et athlétiques, cette troupe 100 % masculine électrisera la scène du Cabaret grâce à une mise en scène spectaculaire, des numéros thématiques variés et une énergie débordante.

Un spectacle unique où la puissance du corps rencontre l’élégance du mouvement, entre sensualité, humour et interaction complice avec le public.

Une soirée festive, glamour et pleine de surprises, à vivre entre filles ou à offrir pour un moment de pur lâcher-prise !

Formule Spectacle seul 39,70 €

Laissez-vous captiver pendant 1h30 de show intense, rythmé et résolument sexy.

Formule Spectacle + Tapas (hors boisson) 69,70 €

Formule Carré Or (Tapas + Spectacle + Places privilégiées) 79,70 € .

