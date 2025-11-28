MAGIC CHRISTMAS – HALLE DES 5 FONTAINES Delle
MAGIC CHRISTMAS – HALLE DES 5 FONTAINES Delle dimanche 21 décembre 2025.
MAGIC CHRISTMAS Début : 2025-12-21 à 15:00. Tarif : – euros.
EMBARQUEZ POUR UNE FOLLE AVENTURE, CELLE DE MAGIC CHRISTMAS. PRENEZ VOTRE TICKET POUR LE PÔLE NORD ET PARCOUREZ DES MONDES MAGIQUES ET FÉÉRIQUES. SUIVEZ LES HISTOIRES ROCAMBOLESQUES DE NOTRE HÉROINE, WENDY. CHANT, DANSE, COMÉDIE ET ACROBATIE, PLUS QU’UN SPECTACLE, UN CONTE QUI SÉDUIRA LES PETITES FILLES, RÉJOUIRA LES PETITS GARCONS ET RÉVEILLERA L’ÂME D’ENFANT DES ADULTES.
Vous pouvez obtenir votre billet ici
HALLE DES 5 FONTAINES PLACE DE LA REPUBLIQUE 90100 Delle 90