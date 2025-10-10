Magic Dîner-Spectacle Complexe polyvalent Aubrives

Magic Dîner-Spectacle Complexe polyvalent Aubrives vendredi 10 octobre 2025.

Magic Dîner-Spectacle

Complexe polyvalent 27 rue Pierre Viénot Aubrives Ardennes

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Prix dîner-spectacle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Vous allez en prendre plein les yeux avec les magiciens et mentalistes Cyril Regard et Unex, mais aussi plein les papilles avec un menu préparé par Gustoso.Une soirée pleine de magie vous attend avec du close-up (tours de magie à table) et un spectacle en fin soirée.A l’occasion d’Octobre Rose, l’association Créa-Events08 reversera une partie des bénéfices de cette soirée à la ligue contre le cancer.ATTENTION Places limitées Réservation obligatoire avant le 22 septembre ! Au menu Apéritif offert. Assiette de charcuterie. Lasagnes/salade (viande ou végétarienne ). Mousse au chocolat. 35€ boissons non comprises. Uniquement sur réservation Places limitées Date limite 22 septembre 2025.

.

Complexe polyvalent 27 rue Pierre Viénot Aubrives 08320 Ardennes Grand Est +33 6 89 03 73 26

English :

You’re in for a treat with magicians and mentalists Cyril Regard and Unex, and a treat for your taste buds with a menu prepared by Gustoso.An evening full of magic awaits you, with close-up magic tricks and a show at the end of the evening.To mark Pink October, the Créa-Events08 association will be donating part of the evening’s profits to the league against cancer.ATTENTION: Places are limited booking required before September 22nd! On the menu: Complimentary aperitif. Charcuterie platter. Lasagne/salad (meat or vegetarian). Chocolate mousse. 35? drinks not included. Reservations required Places limited Deadline: September 22, 2025.

German :

Sie werden mit den Zauberern und Mentalisten Cyril Regard und Unex auf Ihre Kosten kommen, aber auch Ihren Gaumen mit einem von Gustoso zubereiteten Menü verwöhnen.Ein Abend voller Magie erwartet Sie mit Close-up (Zaubertricks am Tisch) und einer Show am Ende des Abends.Anlässlich des Rosa Oktobers wird der Verein Créa-Events08 einen Teil der Einnahmen aus diesem Abend an die Krebsliga spenden.ACHTUNG: Begrenzte Plätze Reservierung vor dem 22. September erforderlich! Menü: Kostenloser Aperitif. Teller mit Aufschnitt. Lasagne/Salat (Fleisch oder vegetarisch). Mousse au chocolat. 35 ? Getränke nicht inbegriffen. Nur mit Reservierung Begrenzte Plätze Frist: 22. September 2025.

Italiano :

Vi aspetta una serata ricca di magia con i maghi e mentalisti Cyril Regard e Unex e un menù preparato da Gustoso.Vi aspetta una serata piena di magia, con giochi di prestigio ravvicinati e uno spettacolo a fine serata.In occasione dell’Ottobre Rosa, l’associazione Créa-Events08 devolverà parte del ricavato della serata alla Lega contro il cancro.ATTENZIONE: I posti sono limitati prenotazione obbligatoria entro il 22 settembre! Il menu: Aperitivo in omaggio. Piatto di salumi. Lasagne/insalata (carne o vegetariana). Mousse al cioccolato. 35? bevande escluse. Prenotazione obbligatoria Posti limitati Scadenza: 22 settembre 2025.

Espanol :

Los magos y mentalistas Cyril Regard y Unex le harán disfrutar de un menú preparado por Gustoso.Le espera una velada llena de magia, con trucos de magia de cerca y un espectáculo al final de la velada.Con motivo del Octubre Rosa, la asociación Créa-Events08 donará una parte de los beneficios de la velada a la liga contra el cáncer.ATENCIÓN: Las plazas son limitadas ¡es necesario reservar antes del 22 de septiembre! En el menú: Aperitivo de cortesía. Plato de embutidos. Lasaña/ensalada (de carne o vegetariana). Mousse de chocolate. 35? bebidas no incluidas. Reserva obligatoria Plazas limitadas Fecha límite: 22 de septiembre de 2025.

L’événement Magic Dîner-Spectacle Aubrives a été mis à jour le 2025-09-04 par Ardennes Tourisme