MAGIC FONZY – THEATRE VICTOIRE Bordeaux

MAGIC FONZY Début : 2026-04-15 à 15:00. Tarif : – euros.

Plongez dans le monde merveilleux de Fonzy, entre magie et poésie, pour le plus grand plaisir des petits et des grands !Fonzy nous ouvre les portes de son monde imaginaire, même jusqu’au langage qu’il s’est créé, un monde où la naïveté et la légèreté sont les maîtres-mots. Enfants et adultes sont conviés à participer à ses facéties, tantôt magiques tantôt clownesques.Des waouh ! de stupéfaction après de multiples apparitions, disparitions, lévitations ou transformations, des éclats de rires avec des spectateurs transformés en acteurs grimés en ogre, princesse ou même chevalier, puis des petites larmes d’émotion face au lyrisme de ce clochard touchant… Plus qu’un spectacle, Magic Fonzy c’est un moment suspendu dans le temps, pour petits et grands, un instant de partage sans langage et donc sans frontière.Artistes : Romain VilloteauMetteur en scène : Romain Villoteau

THEATRE VICTOIRE 18 rue des Augustins 33000 Bordeaux 33