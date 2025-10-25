Magic Initiation et jeu Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

Magic Initiation et jeu Maison Citoyenne Sainte-Pazanne samedi 25 octobre 2025.

Magic Initiation et jeu

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2025-10-25 09:30:00

fin : 2025-10-25 12:00:00

2025-10-25

Passionné(e) de jeux de cartes, connaissez-vous le jeu Magic, The Gathering; Ce jeu de cartes à collectionner très populaire, créé par Richard Garfield et publié par Wizards of the Coast en 1993. Rendez-vous à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne pour en découvrir les règles et commencer à jouer !

A propos du jeu

les joueurs incarnent des sorciers qui s’affrontent en utilisant des sorts, des créatures et des artefacts représentés par des cartes

chaque joueur construit son propre deck de cartes, ce qui permet une grande variété de stratégies et de styles de jeu

Magic est connu pour ses illustrations magnifiques et ses histoires immersives, ce qui en fait un jeu apprécié non seulement pour son aspect compétitif mais aussi pour son univers riche

proposé dans le cadre de la semaine des 10 jours du jeu

Alors à vous de jouer ! rendez-vous à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne pour commencer !

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com

English :

Are you familiar with Magic, The Gathering, a popular trading card game created by Richard Garfield and published by Wizards of the Coast in 1993? Come to the Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne to discover the rules and start playing!

German :

Wenn Sie ein leidenschaftlicher Kartenspieler sind, kennen Sie das Spiel « Magic, The Gathering », ein beliebtes Sammelkartenspiel, das von Richard Garfield entwickelt und 1993 von Wizards of the Coast veröffentlicht wurde. Wir treffen uns im Bürgerhaus von Sainte-Pazanne, um die Regeln kennenzulernen und mit dem Spielen zu beginnen!

Italiano :

Conoscete Magic, The Gathering, un popolare gioco di carte da collezione creato da Richard Garfield e pubblicato da Wizards of the Coast nel 1993? Venite alla Maison Citoyenne di Sainte-Pazanne per scoprire le regole e iniziare a giocare!

Espanol :

¿Conoce Magic, The Gathering, un popular juego de cartas coleccionables creado por Richard Garfield y publicado por Wizards of the Coast en 1993? Acércate a la Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne para conocer las reglas y empezar a jugar

