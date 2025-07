Magic Johnny L’Expérience Salle des Fêtes Chaillevette

Magic Johnny L’Expérience Salle des Fêtes Chaillevette samedi 19 juillet 2025.

Magic Johnny L’Expérience

Salle des Fêtes 21 Rue de la Mairie Chaillevette Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Magie, hypnose, chanson… mais pas comme vous les avez connues.

Un spectacle unique, une soirée hors du temps, où tout peut arriver.



Le mystère vous attend.

.

Salle des Fêtes 21 Rue de la Mairie Chaillevette 17890 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 10 19 76

English :

Magic, hypnosis, song… but not as you’ve come to know them.

A unique show, a timeless evening where anything can happen.



Mystery awaits you.

German :

Magie, Hypnose, Gesang … aber nicht so, wie Sie sie kennen.

Eine einzigartige Show, ein Abend außerhalb der Zeit, an dem alles passieren kann.



Das Mysterium erwartet Sie.

Italiano :

Magia, ipnosi, canzoni… ma non come le conoscete.

Uno spettacolo unico, una serata fuori dal tempo, dove tutto può accadere.



Il mistero vi aspetta.

Espanol :

Magia, hipnosis, canciones… pero no como usted las conoce.

Un espectáculo único, una noche fuera del tiempo, donde todo puede suceder.



El misterio le espera.

L’événement Magic Johnny L’Expérience Chaillevette a été mis à jour le 2025-06-26 par Royan Atlantique