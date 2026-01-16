Magic Malik Quartet XP Le Baiser Salé Paris

Avec son Quartet XP – XP pour Expérience, bien sûr – Magic Malik poursuit sa route en terrain libre, là où le jazz se réinvente à chaque note. Flûtiste aux idées singulières, curieux de tout, il joue avec les sons comme d’autres jouent avec la lumière : en déplaçant les ombres, en révélant de nouvelles couleurs. Sa flûte parle, souffle, s’amuse, s’enflamme parfois, portée par cette énergie si particulière qui traverse toute sa musique.

À ses côtés, trois musiciens aussi inventifs qu’attentifs : Maïlys Maronne au piano, Jean-Luc Lehr à la basse et Vincent Sauve à la batterie. Ensemble, ils construisent un espace de jeu collectif, où l’improvisation devient un langage commun. On y croise des grooves mouvants, des harmonies inattendues, des éclats de mélodie qui surgissent puis s’échappent aussitôt. Rien n’est figé, tout se transforme, c’est le principe même de l’expérience.

Après un album live incandescent enregistré au Baiser Salé, salué pour sa fraîcheur et sa spontanéité, le Quartet XP continue de tracer son chemin : une musique en mouvement, à la fois exigeante et généreuse, à suivre les yeux fermés, le cœur grand ouvert.

Libre, curieux et toujours en mouvement, Magic Malik embarque son Quartet XP dans une aventure sonore où groove, improvisation et poésie se mêlent avec une flûte aussi singulière que lumineuse.

Le samedi 28 février 2026

de 19h30 à 21h00

Le samedi 28 février 2026

de 21h30 à 23h00

payant

De 21 à 30 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-28T20:30:00+01:00

fin : 2026-02-28T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-28T19:30:00+02:00_2026-02-28T21:00:00+02:00;2026-02-28T21:30:00+02:00_2026-02-28T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

