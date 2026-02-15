Magic Mecanic Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Magic Mecanic

Mercredi 25 février 2026 de 14h30 à 15h20, de 16h30 à 17h20 et de 10h à 10h50.

3 séances le même jour. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Magie pour enfants de 4 à 10 ans

Bienvenue dans l’atelier de Gunter !Familles

Bienvenue dans l’atelier de Gunter !



Un inventeur Magicien dont les créations magiques, mécaniques, électroniques, farfelues et récalcitrantes s’animent pour le meilleur ou pour le pire !

Et si nous essayons ce casque à créa-multiplication-stracaboom ? ou encore cette magnifique machine à nettoyer les chaussures ? Qu’en dis-tu ? C’est sans danger… ou presque !

Et puis si jamais ça Boom ou ça Crack , nous trouverons bien le moyen de réparer tout ça avec un soupçon de Magie ! Alors, que le spectacle commence !

Magic Mecanic est un spectacle de 45 minutes où se mélangent la magie et les inventions loufoques d’un inventeur au grand coeur. Les enfants sont en constante participation avec Le magicien. Ils sont au coeur du show dont ils deviennent les héros ! .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 38 80 87 83 archangetheatre@orange.fr

English :

Magic for children aged 4 to 10

Welcome to Gunter’s workshop!

