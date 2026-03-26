Magic Meeting Back to the 80’s les Mesnils Bréal-sous-Montfort

Magic Meeting Back to the 80’s

les Mesnils les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

3615 Magic Meeting !

Ils sont de retours !!! Revenus des années 70, Mme & Mr Dumollet, vous invitent à découvrir la fièvre des années 80 ! De la fin du disco à la chute du mur de Berlin en passant par Pacman et l’arrivée du Compact Disque, ce show propose de redécouvrir les événements marquants d’une décennie mythique à travers une playlist musical 100% 80’s !

Casques (de Walkman !!!) sur les oreilles, les participants deviennent interprètes d’une aventure sonore fantasque et jubilatoire où se mêlent expression corporelle, humour et … variétoche.

2 départs à 14h30 et 16h. Durée 45 minutes, à partir de 4 ans. Gratuit pour les visiteurs des Jardins. .

les Mesnils les Jardins de Brocéliande Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 60 08 04

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English :

L’événement Magic Meeting Back to the 80’s Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de Brocéliande