Magic Mélaire VTT-Marche-Trail Poissons
Magic Mélaire VTT-Marche-Trail Poissons dimanche 26 avril 2026.
Poissons
Magic Mélaire VTT-Marche-Trail
Au sommet des Lacets de Mélaire Poissons Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Tout public
Venez participer au fameux Magic Mélaire Vtt-Marche-Trail !
Tous les niveaux ! 6, 8, 12 et 34 km vous sont proposés et sont cumulables pour un total de 60km
Inscriptions et départs de 7h à 10h au sommet des Lacets de Mélaire La petite Suisse à Poissons (52)
Les ravitaillements sont bio et maison alors n’hésitez plus !!! .
Au sommet des Lacets de Mélaire Poissons 52230 Haute-Marne Grand Est +33 6 86 80 08 20 jean-paul.stephan@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Magic Mélaire VTT-Marche-Trail Poissons a été mis à jour le 2026-04-11 par Antenne de Joinville