Poissons

Magic Mélaire VTT-Marche-Trail

Au sommet des Lacets de Mélaire Poissons Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Tout public

Venez participer au fameux Magic Mélaire Vtt-Marche-Trail !

Tous les niveaux ! 6, 8, 12 et 34 km vous sont proposés et sont cumulables pour un total de 60km

Inscriptions et départs de 7h à 10h au sommet des Lacets de Mélaire La petite Suisse à Poissons (52)

Les ravitaillements sont bio et maison alors n’hésitez plus !!! .

Au sommet des Lacets de Mélaire Poissons 52230 Haute-Marne Grand Est +33 6 86 80 08 20 jean-paul.stephan@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Magic Mélaire VTT-Marche-Trail Poissons a été mis à jour le 2026-04-11 par Antenne de Joinville