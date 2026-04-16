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Magic Mélaire VTT-Marche-Trail Poissons

Magic Mélaire VTT-Marche-Trail Poissons

Magic Mélaire VTT-Marche-Trail Poissons dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Au sommet des Lacets de Mélaire

Ville : 52230 Poissons

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif :

Poissons

Magic Mélaire VTT-Marche-Trail

Au sommet des Lacets de Mélaire Poissons Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Tout public
Venez participer au fameux Magic Mélaire Vtt-Marche-Trail !
Tous les niveaux ! 6, 8, 12 et 34 km vous sont proposés et sont cumulables pour un total de 60km
Inscriptions et départs de 7h à 10h au sommet des Lacets de Mélaire La petite Suisse à Poissons (52)
Les ravitaillements sont bio et maison alors n’hésitez plus !!!   .

Au sommet des Lacets de Mélaire Poissons 52230 Haute-Marne Grand Est +33 6 86 80 08 20  jean-paul.stephan@wanadoo.fr

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English :

L’événement Magic Mélaire VTT-Marche-Trail Poissons a été mis à jour le 2026-04-11 par Antenne de Joinville

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