MAGIC NOËL

Fleury Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 16:30:00

fin : 2025-12-20 21:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Programme

– 16h30 — On démarre en féérie !

Maquillage enchanté et sculpture de ballons avec l’association Sauvetage Pérignanais pour transformer les enfants en petits personnages de Noël

– 18h30 — La Fabuleuse Horloge de Noël

Un spectacle où le temps s’arrête et où les rêves deviennent réalité

– 19h45 — Rencontre avec les mascottes

Câlins, fous rires et photos souvenir

– 20h 21h30 — Les Christmas Mademoiselles

De la musique, de la danse, et une ambiance festive pour illuminer votre soirée

Les Chalets Gourmands & Associations

Goûters, repas, boissons & gourmandises de fête vous attendent !

Et bien sûr… le chalet du Père Noël !

Déposez votre lettre, prenez une jolie photo et repartez avec des étoiles plein les yeux .

.

Fleury 11560 Aude Occitanie +33 4 68 46 60 60

English :

Program

– 16h30 ? A magical start!

Enchanted make-up and balloon sculpting with the Sauvetage Pérignanais association to transform children into little Christmas characters

– 18h30 ? The Fabulous Christmas Clock

A show where time stands still and dreams come true

– 19h45 ? Meet the mascots

Hugs, giggles and souvenir photos

– 20h ? 21h30 ? Christmas Mademoiselles

Music, dancing and a festive atmosphere to light up your evening

Les Chalets Gourmands & Associations

Snacks, meals, drinks & festive treats await you!

And of course? Santa’s chalet!

Drop off your letter, take a picture and leave with stars in your eyes.

German :

Programm

– 16h30 ? Wir starten märchenhaft!

Verzaubertes Make-up und Ballonfiguren mit dem Verein Sauvetage Pérignanais, um die Kinder in kleine Weihnachtsfiguren zu verwandeln

– 18h30 ? Die fabelhafte Weihnachtsuhr

Eine Show, in der die Zeit stillsteht und Träume wahr werden

– 19h45 ? Treffen mit den Maskottchen

Umarmungen, Lachen und Erinnerungsfotos

– 20h ? 21h30 ? Die Christmas Mademoiselles

Musik, Tanz und eine festliche Stimmung, um Ihren Abend zu erhellen

Les Chalets Gourmands & Associations (Die Gourmet-Chalets & Vereine)

Snacks, Mahlzeiten, Getränke und festliche Leckereien warten auf Sie!

Und natürlich: das Chalet des Weihnachtsmanns!

Geben Sie Ihren Brief ab, machen Sie ein schönes Foto und gehen Sie mit Sternen in den Augen nach Hause.

Italiano :

Programma

– 16h30 ? Un inizio magico!

Face painting incantato e sculture di palloncini con l’associazione Sauvetage Pérignanais per trasformare i bambini in piccoli personaggi natalizi

– 18h30 ? Il favoloso orologio di Natale

Uno spettacolo in cui il tempo si ferma e i sogni diventano realtà

– 19h45 ? Incontro con le mascotte

Abbracci, risate e foto ricordo

– 20h ? 21h30 ? Mademoiselles di Natale

Musica, balli e un’atmosfera di festa per illuminare la vostra serata

Gli Chalet Gourmet e le Associazioni

Spuntini, pranzi, bevande e delizie festive vi aspettano!

E naturalmente lo chalet di Babbo Natale!

Lasciate la vostra letterina, scattate una foto e andate via con le stelle negli occhi.

Espanol :

Programa

– 16h30 ? ¡Un comienzo mágico!

Pintura de caras encantada y globoflexia con la asociación Sauvetage Pérignanais para transformar a los niños en pequeños personajes navideños

– 18h30 ? El Fabuloso Reloj de Navidad

Un espectáculo donde el tiempo se detiene y los sueños se hacen realidad

– 19h45 ? Encuentro con las mascotas

Abrazos, risas y fotos de recuerdo

– 20h ? 21h30 ? Mademoiselles de Navidad

Música, baile y un ambiente festivo para alegrar la velada

Los chalés gastronómicos y las asociaciones

Aperitivos, comidas, bebidas y golosinas le esperan

Y por supuesto… ¡el chalet de Papá Noel!

Deje su carta, hágase una foto y salga con estrellas en los ojos.

