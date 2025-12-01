MAGIC NOËL Fleury
MAGIC NOËL Fleury samedi 20 décembre 2025.
MAGIC NOËL
Fleury Aude
Début : 2025-12-20 16:30:00
fin : 2025-12-20 21:30:00
2025-12-20
Programme
– 16h30 — On démarre en féérie !
Maquillage enchanté et sculpture de ballons avec l’association Sauvetage Pérignanais pour transformer les enfants en petits personnages de Noël
– 18h30 — La Fabuleuse Horloge de Noël
Un spectacle où le temps s’arrête et où les rêves deviennent réalité
– 19h45 — Rencontre avec les mascottes
Câlins, fous rires et photos souvenir
– 20h 21h30 — Les Christmas Mademoiselles
De la musique, de la danse, et une ambiance festive pour illuminer votre soirée
Les Chalets Gourmands & Associations
Goûters, repas, boissons & gourmandises de fête vous attendent !
Et bien sûr… le chalet du Père Noël !
Déposez votre lettre, prenez une jolie photo et repartez avec des étoiles plein les yeux .
Fleury 11560 Aude Occitanie +33 4 68 46 60 60
English :
Program
– 16h30 ? A magical start!
Enchanted make-up and balloon sculpting with the Sauvetage Pérignanais association to transform children into little Christmas characters
– 18h30 ? The Fabulous Christmas Clock
A show where time stands still and dreams come true
– 19h45 ? Meet the mascots
Hugs, giggles and souvenir photos
– 20h ? 21h30 ? Christmas Mademoiselles
Music, dancing and a festive atmosphere to light up your evening
Les Chalets Gourmands & Associations
Snacks, meals, drinks & festive treats await you!
And of course? Santa’s chalet!
Drop off your letter, take a picture and leave with stars in your eyes.
German :
Programm
– 16h30 ? Wir starten märchenhaft!
Verzaubertes Make-up und Ballonfiguren mit dem Verein Sauvetage Pérignanais, um die Kinder in kleine Weihnachtsfiguren zu verwandeln
– 18h30 ? Die fabelhafte Weihnachtsuhr
Eine Show, in der die Zeit stillsteht und Träume wahr werden
– 19h45 ? Treffen mit den Maskottchen
Umarmungen, Lachen und Erinnerungsfotos
– 20h ? 21h30 ? Die Christmas Mademoiselles
Musik, Tanz und eine festliche Stimmung, um Ihren Abend zu erhellen
Les Chalets Gourmands & Associations (Die Gourmet-Chalets & Vereine)
Snacks, Mahlzeiten, Getränke und festliche Leckereien warten auf Sie!
Und natürlich: das Chalet des Weihnachtsmanns!
Geben Sie Ihren Brief ab, machen Sie ein schönes Foto und gehen Sie mit Sternen in den Augen nach Hause.
Italiano :
Programma
– 16h30 ? Un inizio magico!
Face painting incantato e sculture di palloncini con l’associazione Sauvetage Pérignanais per trasformare i bambini in piccoli personaggi natalizi
– 18h30 ? Il favoloso orologio di Natale
Uno spettacolo in cui il tempo si ferma e i sogni diventano realtà
– 19h45 ? Incontro con le mascotte
Abbracci, risate e foto ricordo
– 20h ? 21h30 ? Mademoiselles di Natale
Musica, balli e un’atmosfera di festa per illuminare la vostra serata
Gli Chalet Gourmet e le Associazioni
Spuntini, pranzi, bevande e delizie festive vi aspettano!
E naturalmente lo chalet di Babbo Natale!
Lasciate la vostra letterina, scattate una foto e andate via con le stelle negli occhi.
Espanol :
Programa
– 16h30 ? ¡Un comienzo mágico!
Pintura de caras encantada y globoflexia con la asociación Sauvetage Pérignanais para transformar a los niños en pequeños personajes navideños
– 18h30 ? El Fabuloso Reloj de Navidad
Un espectáculo donde el tiempo se detiene y los sueños se hacen realidad
– 19h45 ? Encuentro con las mascotas
Abrazos, risas y fotos de recuerdo
– 20h ? 21h30 ? Mademoiselles de Navidad
Música, baile y un ambiente festivo para alegrar la velada
Los chalés gastronómicos y las asociaciones
Aperitivos, comidas, bebidas y golosinas le esperan
Y por supuesto… ¡el chalet de Papá Noel!
Deje su carta, hágase una foto y salga con estrellas en los ojos.
