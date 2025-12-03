Magic Party La grande Boum (JD Zeff)

Place Granvelle Besançon Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 21:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Prépare-toi à une soirée qui va secouer le Magic Mirror !

Drôlement Bien te donne rendez-vous pour LA GRANDE BOUM de ce début d’année, et on met les platines entre les mains expertes de DJ ZEFF ! Attends-toi à une avalanche de sons qui vont te faire groover sans répit. Que tu sois fan de morceaux indémodables ou de pépites plus inattendues, DJ ZEFF va te concocter un mix explosif ! .

Place Granvelle Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Magic Party La grande Boum (JD Zeff)

L’événement Magic Party La grande Boum (JD Zeff) Besançon a été mis à jour le 2025-12-03 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)