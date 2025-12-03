Magic party! Mighty worm vs retour du boogie

Place Granvelle Besançon Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 21:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

La plus célèbre battle de ta région s’invite sous le Magic Mirror !

Drôlement Bien laisse place au dance floor et aux platines des copains du retour du Boogie et de Mighty Worm ! Préparez vous, le chapiteau va trembler sous des airs allant du vieux rock gominé au hip hop oldschool, du garage crasseux à la soul raffinée, du rockabilly sauvage à la funk endiablée. .

Place Granvelle Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Magic party! Mighty worm vs retour du boogie

L’événement Magic party! Mighty worm vs retour du boogie Besançon a été mis à jour le 2025-12-03 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)