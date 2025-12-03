Magic party! Mighty worm vs retour du boogie Besançon

Magic party! Mighty worm vs retour du boogie Besançon vendredi 23 janvier 2026.

Magic party! Mighty worm vs retour du boogie

Place Granvelle Besançon Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 21:00:00
fin : 2026-01-23

Date(s) :
2026-01-23

La plus célèbre battle de ta région s’invite sous le Magic Mirror !
Drôlement Bien laisse place au dance floor et aux platines des copains du retour du Boogie et de Mighty Worm ! Préparez vous, le chapiteau va trembler sous des airs allant du vieux rock gominé au hip hop oldschool, du garage crasseux à la soul raffinée, du rockabilly sauvage à la funk endiablée.   .

Place Granvelle Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

English : Magic party! Mighty worm vs retour du boogie

L’événement Magic party! Mighty worm vs retour du boogie Besançon a été mis à jour le 2025-12-03 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)