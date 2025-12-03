Magic party! Mighty worm vs retour du boogie Besançon
Magic party! Mighty worm vs retour du boogie
Place Granvelle Besançon Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-01-23 21:00:00
La plus célèbre battle de ta région s’invite sous le Magic Mirror !
Drôlement Bien laisse place au dance floor et aux platines des copains du retour du Boogie et de Mighty Worm ! Préparez vous, le chapiteau va trembler sous des airs allant du vieux rock gominé au hip hop oldschool, du garage crasseux à la soul raffinée, du rockabilly sauvage à la funk endiablée. .
Place Granvelle Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Magic party! Mighty worm vs retour du boogie
