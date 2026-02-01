Magic pois chiche | Atelier cuisine parents-enfants Espace Jeunes Cognac
Magic pois chiche | Atelier cuisine parents-enfants
Espace Jeunes 27 boulevard Emile Zola Cognac Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
par personne sur réservation par mail ou par téléphone.
Début : 2026-02-27 18:30:00
fin : 2026-02-27 20:30:00
2026-02-27
Le collectif Mangeons mieux vous invite à un atelier (espérons le premier d’une longue série) autour du pois chiche en binôme parent enfant. Au menu, croustibarre, mousse au chocolat, nuage de fromage blanc et granola.
+33 6 78 33 68 02 collectifmangeonsmieux@gmail.com
English :
The Mangeons mieux collective invites you to a workshop (hopefully the first of many) based on chickpeas, in pairs of parent and child. On the menu: croustibarre, chocolate mousse, cloud of fromage blanc and granola.
