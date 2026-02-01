Magic pois chiche | Atelier cuisine parents-enfants Espace Jeunes Cognac

Magic pois chiche | Atelier cuisine parents-enfants

Espace Jeunes 27 boulevard Emile Zola Cognac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par personne sur réservation par mail ou par téléphone.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 18:30:00

fin : 2026-02-27 20:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Le collectif Mangeons mieux vous invite à un atelier (espérons le premier d’une longue série) autour du pois chiche en binôme parent enfant. Au menu, croustibarre, mousse au chocolat, nuage de fromage blanc et granola.

Espace Jeunes 27 boulevard Emile Zola Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 33 68 02 collectifmangeonsmieux@gmail.com

English :

The Mangeons mieux collective invites you to a workshop (hopefully the first of many) based on chickpeas, in pairs of parent and child. On the menu: croustibarre, chocolate mousse, cloud of fromage blanc and granola.

