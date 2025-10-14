Magic Shoppe + Max Gomart en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Magic Shoppe + Max Gomart en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/C35e6a136ab2

SI VOUS AIMEZ / FOR FANS OF The Jesus & Mary Chain, The Black Angels & The Brian Jonestown Massacre

MAGIC SHOPPE

(psych rock · Boston, USA)

CRUSHED SHOEGAZE FROM PLANET EARTH

Magic Shoppe est connu pour son amour de la distorsion et de la réverbération. S’inspirant de My Bloody Valentine, The Jesus and Mary Chain, The Raveonettes, Sonic Youth et Loop, le groupe développe un son shoegaze flirtant avec le noise rock. Des guitares sombres et saturées de fuzz peuvent se fondre en paysages sonores ou exploser en un maelström sonore. Le groupe équilibre musique rétro et futuriste avec une basse entraînante et des rythmes bruts, le tout mêlé à des mélodies vocales sombres.

Magic Shoppe a proposé sa propre version du mur du son shoegaze brut à travers 6 albums, 6 EPs et 1 album live au cours des 13 dernières années. Le groupe a récemment atteint 3,5 millions de streams pour ses morceaux les plus écoutés sur Spotify, avec 105 000 auditeurs mensuels sur la plateforme. En octobre 2024, l’un de leurs morceaux a été utilisé dans la populaire série Netflix « Outer Banks ». Au cours des 5 dernières années, Magic Shoppe a effectué 5 tournées en Europe/Royaume-Uni et 3 mini-tournées aux États-Unis/Canada.

En septembre 2025, Magic Shoppe sortira son 7e EP vinyle sur Little Cloud Records aux États-Unis et au Canada, et sur Cardinal Fuzz en Europe et au Royaume-Uni, suivi de tournées aux États-Unis et en Europe/Royaume-Uni.

ÉCOUTER

https://magicshoppe.bandcamp.com/music

REGARDER

https://www.youtube.com/@magicshoppehq

AIMER

https://www.instagram.com/magicshoppehq/

MAX GOMART

Max Gomart fait partie des derniers artisans de la pop. Profondément attaché à l’écriture de mélodies inspirées des années 60 et 70, et enregistrant intégralement sur bande, sans ordinateur, il recherche l’authenticité et l’émotion. Son dernier single, « Darlin’ », ouvre la voie à un premier album prévu pour 2026. Sur scène avec Dorian, deuxième membre du duo, leurs voix et guitares s’accordent pour sublimer les mélodies et offrir un moment musical simple et authentique.

ÉCOUTER

https://id.ffm.to/max_gomart_darlin

REGARDER

https://www.youtube.com/@maxgomart

AIMER

https://www.instagram.com/maxgomart/

Mardi 14 Octobre 2025

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 15.50€ / 19€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

Le mardi 14 octobre 2025

de 19h00 à 22h30

payant Billet : 15.50 EUR Public adultes.

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

