Magic Show RN7 Saint-Andiol

Magic Show

Mercredi 15 avril 2026.

3 représentations 14h, 15h et 16h.

Mercredi 22 avril 2026.

3 représentations 14h, 15h et 16h. RN7 Biscuits Charly Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22

Magic Show chez Biscuits Charly.

Abracadabra… et si votre après-midi en famille prenait un délicieux parfum de surprise ?



Nous avons le plaisir d’accueillir le magicien Cyril Delaire chez Biscuits Charly pour un spectacle de magie interactif à vivre en famille.

Avec Magic Show, petits et grands ne sont pas seulement spectateurs ils entrent dans le spectacle, participent, rient, s’étonnent et repartent avec des souvenirs plein les yeux.



Au programme de l’humour, de la magie visuelle en musique, des surprises inattendues et une belle dose de bonne humeur. Un moment rythmé, drôle et vivant, pensé pour émerveiller les enfants… et réveiller l’âme d’enfant des plus grands.



Sans réservation. .

RN7 Biscuits Charly Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 17 18

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English :

Magic Show at Biscuits Charly.

L’événement Magic Show Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence