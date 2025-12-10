Magic Show salle des fêtes Saint-Léger-sous-Beuvray

Magic Show

salle des fêtes Le Bourg Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-02-14 14:30:00

2026-02-14

Venez découvrir les secrets de la prestidigitation au travers de petits tours de magie simples à réaliser. Enfants et parents deviendront de véritables magiciens pour émerveiller leurs amis… .

salle des fêtes Le Bourg Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

