Magic Show salle des fêtes Saint-Léger-sous-Beuvray samedi 14 février 2026.

salle des fêtes Le Bourg Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-14 14:30:00
2026-02-14

Venez découvrir les secrets de la prestidigitation au travers de petits tours de magie simples à réaliser. Enfants et parents deviendront de véritables magiciens pour émerveiller leurs amis…   .

salle des fêtes Le Bourg Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

