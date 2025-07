MAGIC SYSTEM en showcase exclusif à Nantes ! Warehouse Nantes

MAGIC SYSTEM en showcase exclusif à Nantes ! Warehouse Nantes samedi 6 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-06 23:58 – 23:59

Gratuit : non Entrée payante — Dès 19€ Adulte, Personne en situation de handicap

Il y a des groupes qui se font rares sur la scène des clubs du monde entier, Magic System en fait partie ! Ne manquez pas le showcase de ce groupe iconique pour la première fois au Warehouse !Impossible de parler de musique festive sans évoquer Magic System, le groupe ivoirien qui a fait danser la planète entière depuis plus de 25 ans ! Formé à Abidjan, le quatuor composé de A’Salfo, Goudé, Tino et Manadja sont devenus de véritables ambassadeurs de la Côte d’Ivoire et de parfaits représentants de la relation entre leur pays natal et leur pays de cœur, la France. Tout commence avec « Premier Gaou » (1999), un tube devenu légendaire. Le morceau explose en Afrique, puis en Europe, propulsant Magic System sur toutes les scènes internationales.Depuis, chaque nouveau hit est une invitation à la fête : »Bouger Bouger » (2005) »Même Pas Fatigué » (2008, avec DJ Abdel) »Chérie Coco » (2011, avec Soprano) »Magic In The Air » (2014, avec Chawki) Avec leur énergie solaire, leurs refrains fédérateurs et leurs rythmes afro-pop, Magic System transforme chaque live en un moment de communion. Leur musique traverse les générations, les frontières et les cultures. Préparez-vous à bouger, chanter, célébrer – car avec Magic System, la magie est toujours dans l’air ! ???? En partenariat avec NRJ Nantes

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/magic-system-en-showcase-exclusif-a-nantes