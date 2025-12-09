Magic Touch Casa Espagne Limoges
Magic Touch Casa Espagne Limoges samedi 20 décembre 2025.
Magic Touch
Casa Espagne 14 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne
Casa Espagne et Limoges Soul Club organisent la soirée Magic Touch où vous pourrez profiter de rythmes musicaux soul, jazz, funk, afro-cuban.
Vous pourrez également vous restaurer !
Renseignements auprès de l’organisateur (en lien). .
Casa Espagne 14 Rue de la Cité Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 67 28 12
