Magic voices star 80 Casino Salins-les-Bains

Magic voices star 80

Casino 6 Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Tarif : 80 – 80 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-14

** COMPLET**

Ambiance électrique des années 80 avec un hommage aux plus grandes stars des années hits! Une ambiance festive rythmée par nos artistes en live et en totale interactivité avec le public !

Dès votre arrivée, vous êtes accueillis par notre équipe qui vous dirige vers le chef de salle afin de vous placer, une animation musicale vous accompagne pendant une partie du repas en interprétant des chansons en direct.

Après le repas vous assistez au spectacle d’une durée d’environ 1H15 1H30. Dès la fin du spectacle vous avez la possibilité de danser avec notre orchestre jusqu’à 3H00.

L’heure d’arrivée est de 20h30 pour les diners spectacles et 12h00 pour les déjeuners spectacles.

Menu de la soirée

Mise en bouche

***

Pressé de confit de canard au foie gras

***

Suprême de poulet aux écrevisses, légumes de saison

***

Dessert signature ‘’Le Sensso’’ au citron

***

Café, Mignardises .

Casino 6 Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 05 02 casino.sensso.salins@orange.fr

English : Magic voices star 80

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Magic voices star 80 Salins-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-06 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA