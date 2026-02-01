Magicabra Alex le magicien

1 place de la Tuilerie Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-27 14:30:00

fin : 2026-02-27 16:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Un rendez-vous culturel accessible à tous, invitant petits et grands à découvrir l’univers fascinant de la magie, le temps d’un moment hors du quotidien.

Spectacle de magie MAGICABRA à Munster avec Alex le magicien !

Préparez-vous à vivre un moment étonnant et plein de surprises avec Magicabra !

Tours bluffants, illusions spectaculaires et instants de pur émerveillement rythmeront ce spectacle de magie qui ravira petits et grands.

À Munster, laissez-vous emporter par la magie, le mystère et l’humour pour une soirée hors du commun où l’impossible devient réalité.

Un spectacle à partager en famille, entre amis… et avec des étoiles plein les yeux. .

1 place de la Tuilerie Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 50 32 culture@cc-vallee-munster.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A cultural event open to all, inviting young and old to discover the fascinating world of magic, for a moment out of everyday life.

L’événement Magicabra Alex le magicien Munster a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme de la vallée de Munster