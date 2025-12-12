MAGICIEN C’EST PAS SORCIER – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne
MAGICIEN C’EST PAS SORCIER – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne jeudi 5 mars 2026.
Qui n’a jamais rêvé de faire de la magie ? Entrez dans l’univers de Zing-Zing et venez l’aider à devenir un grand magicien !Le magicien Zing-Zing a perdu ses secrets de prestidigitation ! Tour après tour, les enfants du public vont eux-mêmes devenir magiciens pour l’aider à retrouver sa mémoire et ses pouvoirs.Un spectacle interactif dès 3 ans et pour toute la famille, plein de numéros drôles et poétiques, qui transporteront petits et grands dans un univers clownesque, burlesque et magique !
ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77