Magicien Mentaliste Ness Chauffailles

32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-21 20:30:00
2026-02-21
Ness, magicien moderne et décontracté, dépoussière la magie traditionnelle. Sous le charme de son humour, il va vous bluffer par ses tours époustouflants et mettre des étoiles dans les yeux des petits et des grands. Même les plus sceptiques vont rester bouche bée. Ness a plus d’un tour dans son sac immense. Si vous aimez rire il va vous régaler. .
32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com
